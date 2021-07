Kinderfeestjes definitief taboe in De Feest Stal van Sprundel

Het college reageert daarmee op vragen van de VVD-fractie, na een controle op het 'feestadres’ aan de Bosstraat even buiten Sprundel. Wendy Pijnakker hield daar jaarlijks gemiddeld zo’n dertig kinderfeestjes voor kinderen uit de leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar. Ze schreef zich in bij de Kamer van Koophandel en faciliteerde de verjaardagspartijtje in een met spelletjes en discovloer ingerichte schuur.

Geen klachten

Maar de gemeente steekt er nu een stokje voor. ,,Bij een standaard controle in het buitengebied is geconstateerd dat voor de activiteiten in De Feest Stal geen vergunning is verleend. We hebben gekeken of een en ander gelegaliseerd kan worden. Dat is niet wenselijk.‘’ Klachten zijn er bij de gemeente Rucphen nooit binnen gekomen over de kinderfeestjes. Ook van parkeeroverlast is geen sprake met voldoende vakken op het eigen erf.