Kinderen van De Appel in Roosendaal bedachten zelf hun groene schoolplein

Wekenlang is het droog en juist nu regent het’’, verzucht directeur Josien Kats van De Appel. Dat betekent dat de hele feestochtend naar binnen is verplaatst, inclusief de Braziliaans e drumworkshop _ ,,je body is je instrument’’ _ van de meneren Peter en Jeroen. Maar de officiële opening van het plein is dan toch buiten. Gewapend met kleurige parapluutjes komen de 170 kinderen, 150 op de basisschool en 20 peuters, het schoolplein op. Leerlingen Hajar, Evy en Zara openen het plein door samen met KPO-voorzitter John Verdaasdonk een boom te planten en dat is natuurlijk een appelboom.

Groen en een schommel

Meewerken in de moestuin

Op het nieuwe plein is ruimte voor klimmen en klauteren, maar ook voor educatie, duurzaamheid en biodiversiteit, zegt Snels. Het is gerealiseerd met een subsidie voor ‘schoolpleinen van de toekomst’ van Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. ,,Er hadden al veel meer planten moeten staan, dat heeft vertraging opgelopen door de droogte’’, zegt Snels.

Trots vertelt ze hoe ze samen met de kinderen het plan voor de subsidieaanvraag hebben opgesteld. ,,Ons plein was een en al steen, dus meer biodiversiteit is er nu sowieso. En al die oude tegels hebben we hergebruikt en er bankjes van gemaakt, dus duurzaam is het ook.’’ Het is de bedoeling dat alle kinderen van De Appel straks in de moestuin mee gaan werken.