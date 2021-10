Kinderen staan in de rij voor zwemles: wachtlijsten van een jaar

Roosenda­ler (32) aangehou­den voor drugshan­del: hasj, geld, horloge en merkkle­ding gevonden in woning

22 oktober ROOSENDAAL - Een 32-jarige man uit Roosendaal is donderdag aangehouden voor drugshandel. In zijn woning had de man verschillende luxe producten en contant geld liggen. Een tweede verdachte, een 20-jarige Belg, werd ook opgepakt.