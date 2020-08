Kinderen op wereldreis bij Fun Skilzz kinderfestijn

De reis begon uiteraard in Nederland waar na een aftrap met koekhappen en andere oud Hollandse spelletjes ook nog een koe gemolken mocht worden. de 10-jarige Rayan uit Roosendaal was door een vriendinnetje meegelokt naar de wereldreisdag. ,,Fijn dat ik nu even iets anders kan doen dan alleen maar chillen, gamen of buiten spelen'', lachte hij. ,, Nu ik door de corona niet op vakantie kan, is dit een extra leuke dag. Vooral het lasergamen op Mars, het bakken van pizza's in Italië en sumaworstelen in China vind ik erg leuk.''

Stevige natte knuffel

Linde (11) uit Halsteren vond de Hawaii rokjes erg grappig maar ging het liefst naar Afrika: ,,Daar mogen we koorddansen. Het leukste vind ik het krokodillenspringkussen en daarna lekker op de zeepglijbaan.'' Deze baan vol groene zeep was bij de meeste kinderen favoriet. Gelukkig hadden ze allemaal droge kleren bij al vonden andere kinderen het kletsnat worden juist heel cool. ,,Voel maar eens hoe lekker'', juichte Nasri (8) uit Roosendaal terwijl hij juf Nora met zijn kletsnatte pak een stevige knuffel gaf.

Ook Naomi (9) uit Steenbergen had het goed naar haar zin: ,,Ik was al op vakantie geweest naar Duitsland maar thuis verveel ik me. Het leuke is dat ik hier weer allemaal nieuwe kinderen leer kennen. En je merkt hier eigenlijk niet zoveel van de coronamaatregelen.''

Toch nam de organisatie van de kindervakantiedag de RIVM maatregelen goed in acht. ,,Maar dat hoeft de pret niet te drukken'', meende Van de Vijfeijken. ,,De toiletten worden constant gereinigd, we desinfecteren alles en overal staat ontsmettingsmiddel. We letten er onder meer op dat de kinderen de handjes goed wassen. Ouders mogen nu niet komen kijken en het brengen en halen gebeurt via een kiss en ride.''

Bij Fun Skillz werd vandaag een kampdag gehouden met allerlei activiteiten voor de jeugd.