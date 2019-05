Kinderen met beperking draaien mee op Roosendaalse basisschool: kleine Lars kletst ineens voor tien

Rust keert terug bij VVD Roosendaal; raadslid Jac Wezenbeek niet

6:00 ROOSENDAAL - Met het aantreden van een nieuwe bestuurscommissie en de definitieve breuk met raadslid Jac Wezenbeek, die in november uit de fractie is gezet, lijkt de rust bij de VVD in Roosendaal weergekeerd. René Mens (68) is in het bestuur benoemd tot voorzitter.