Kinderen leren vissen in de Menkenvijver: ‘Ik heb er al 21 gevangen!’

Je kunt nog net geen speld horen vallen, maar de kinderen zijn urenlang in opperste concentratie bezig. ,,Het gaat goed, ik heb er al 21 gevangen!”, meldt Robin Kannekens (9) trots. ,,Een vriend van mij heeft er zelfs al zestig.” Robin vindt het een leuke bezigheid, omdat je telkens andere vissen vangt. En ook niet onbelangrijk: ,,Dan heb je iets te doen in de vakantie.”

Sofie Dietvorst (10) zet net zorgvuldig een gevangen vis terug in het water. Ze heeft er zoveel gevangen, dat ze de tel kwijt is geraakt. ,,Het is leuk om zelf vissen te kunnen vangen. Ik vind het ook interessant welke vissen je vangt, want ik heb mijn spreekbeurt een keer gedaan over koi karpers.” Sofie vermoedt dat ze die vandaag niet binnenhaalt.

Stoere meiden

George Hampsink van Sportvisserij Nederland, dat samen met hengelsportverenigingen De Kruisweel uit Kruisland en ‘t Bliekske uit Gastel het evenement heeft opgezet, ziet een toename in interesse voor de hengelsport bij de jeugd. ,,De jeugdvispas wint aan populariteit. Het is booming en dan met name bij meisjes. Het is erg leuk dat zij de stap maken naar wat van oudsher een jongenssport is. Meisjes willen weten wat er allemaal gebeurt.” Lachend: ,,Wanneer het regent blijven ze vissen, terwijl de jongens gaan schuilen.”

Volledig scherm De jeugdvispas wint aan populariteit. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Met ZomerVISkaravaan, dat deze zomer in allerlei plaatsen in Nederland wordt gehouden, willen de organisatoren nieuwe generaties enthousiasmeren voor de sport. ,,Daarbij vinden we het belangrijk dat we ze de ethiek van de visserij bijbrengen. Het gaat om respect voor levende dieren. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je een vis zo pijnloos mogelijk onthaakt.”

Relaxen

Een dagje vissen doet ook meteen dienst als een les in biologie. Hampsink: ,,Onder de waterspiegel, waar ons zicht nihil is, gebeuren heel veel dingen. Er zwemmen ruim 72 soorten vissen rond in Nederland. Met een speciale kaart kunnen kinderen zien wat voor vis ze hebben gevangen.” Maar het belangrijkste is dat ze de kern van het vissen ondervinden: ,,Sportvisserij is rust in de natuur, buitenshuis in je eigen omgeving relaxen.”

