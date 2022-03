Kinderen leren met media om te gaan bij het Media Ukkie Lab in Roosendaal

Aan het aantal rondlopende ouders en kinderen is te zien dat het Media Ukkie Lab niet voor niets is ontwikkeld. Genoeg animo is er in ieder geval. De jongste bezoekers vermaken zich uitstekend. Een aantal loopt rond met een VR-bril op de neus, de ene is aan de slag gegaan met het spelprogramma op een van de tablets en anderen bevinden zich ineens in een toverland door het mooie green screen waar ze voor staan.