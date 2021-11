Kinderen gaan angstiger naar school na vuurwerkrellen in Roosendaal

Acht aanhoudin­gen na nieuwe ongeregeld­he­den in Roosendaal, brand gesticht bij kinderdag­ver­blijf

ROOSENDAAL - In Roosendaal zijn maandagavond nieuwe ongeregeldheden ontstaan. De wijk Langdonk werd tijdelijk afgezet door de politie nadat er drie keer brand was gesticht. In totaal zijn acht mensen aangehouden, aldus de gemeente. Ook werd er brand gesticht bij een kinderdagverblijf aan de Damastberg, in de wijk Tolberg.

