Kinderboekenweek vol activiteiten

Behalve dat kinderen van alles lezen over beroepen en over wat je allemaal kunt worden, heeft de Bibliotheek West-Brabant een aantal activiteiten op touw gezet.

Zo kunnen geïnteresseerden theatershows bijwonen of meedoen met de workshop ‘Feestje in de bieb’. Ook kunnen ze in alle vestigingen de ‘Worden wat je wil speurtocht’ doen. In de theatershow ‘Koos en Toos en het Talenten Toverloket’ brengen Koos en Toos een interactieve show waarin ze alles kunnen worden wat ze willen. Te zien in Bergen op Zoom (6 oktober), Roosendaal (9 oktober) en Hoogerheide (13 oktober).

Worden wat je wil

In de theatervoorstelling ‘Worden wat je wil’. speelt Maud de hoofdrol. Ze heeft nergens zin in, vindt alles saai en weet niet wat ze wil worden. Uit verveling pakt ze een rode draad op en besluit deze te volgen. Tot haar schrik staat ze ineens oog in oog met de beroependokter! In deze interactieve voorstelling gaat Maud samen met de beroependokter op zoek naar iets dat ze leuk vindt om te doen. Deze voorstelling is op 13 oktober te zien in Rucphen.

En dan is er nog de workshop ‘Feestje in de bieb'. Bij de beroependokter kun je alles worden wat je wil. Want ze is heel goed in het bedenken van beroepen. De beroependokter is er klaar voor om er samen met de kinderen een feestje van te maken. Dat doet ze p[ 15 oktober in Zevenbergen en een dag later in Rijsbergen.

Kinderen die een of meer activiteiten willen bijwonen moeten zich aanmelden op www.bibliotheekwb.nl.

Volledig scherm © cpnb