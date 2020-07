Kindcentrum Blokkentrein zet Roosendaalse kinderen in de natuur

De nieuwe eigenaren van het groene kindcentrum, Ewout van den Berg en Johan Bosters, zijn er trots op dat de samenwerking met de buren zo goed is. Die buren zijn scoutinggroep Fridtjof Nansen en basisschool De Blokwei.

De Blokwei is de oude naam van het perceel waar de drie instellingen aan de Boulevard Antverpia staan. Het kindcentrum heeft ruimte gevonden in het voormalige wijkgebouw Het Blokhuis.

Volledig scherm De trein stopte bij het nieuwe kindcentrum De Blokkentrein. Bij de machinist staan de twee initiatiefnemers Ewout van den Berg en Johan Bosters. © Henk den Ridder

Voormalige garage

De twee eigenaren hebben ook in Bergen op Zoom een kinderopvang en die heet Le Garage. Het is gehuisvest in een voormalige garage en alle groepen hebben een autonaam gekregen, zoals de Rangerovers, de Kadetten en de Kevers. In de Blokkentrein heten de babygroep, de dreumesgroep en de peutergroepen respectievelijk de Stiltecoupé, Eerste Klas en Locomotief.

Quote Kijk daar de moestuin. Daar kunnen de kinderen zien hoe een tomaat groeit Ewout van den Berg , Kindcentrum De Blokkentrein

,,We hebben hier alles op natuurbasis ingericht en we serveren gezond eten", zegt Ewout van den Berg. Hij wijst naar het plein en zegt: ,,Kijk daar de moestuin. Daar kunnen de kinderen zien hoe een tomaat groeit.” Johan Bosters vult aan: ,,Juist in de jongste leeftijd ontwikkelen de hersenen zich snel. De natuur kan daar stimulerend op werken.” Dat betekent een schoolplein vol boomstronken, planten en zand. Natuurlijke materialen waar kinderen kunnen spelen, graven, glijden en... vuil worden.

Noorse ontdekkingsreiziger

Scoutinggroep Fridtjof Nansen - genoemd naar een Noorse ontdekkingsreiziger - stelt haar ruimte op de Blokwei beschikbaar aan de kinderen van De Blokkentrein. Ook het tegen de rijksweg gelegen bos is voor hen open. Johan Bosters en Ewout van den Berg laten weten dat er zowel in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang nog plaats is voor nieuwe kinderen. De kinderopvang zat vol, maar door de coronacrisis zijn er kinderen afgevallen en geen nieuwe bijgekomen.