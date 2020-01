Kind van Juzt schopte het tot hulpverlener van Juzt: ’Ik was alles kwijt, los van iedereen’

Verkeersbe­re­ke­nin­gen nieuwbouw Bravis ziekenhuis: ’Extra drukte hoeft niet te leiden tot meer overlast’

7:00 ROOSENDAAL - Hoe prachtig de doorrekeningen over verminderde geluidsbelasting op papier ook uitvallen; veel inwoners van de Roosendaalse wijk Tolberg blijven uiterst bezorgd en kritisch over extra verkeersdrukte door de bouw van het nieuwe Bravis ziekenhuis in gebied Bulkenaar.