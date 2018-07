Kim (19) uit Oudenbosch blijft in Athene: 'Maar constant voorbereid op nieuwe branden'

OUDENBOSCH - De verschrikkelijke branden in de omgeving van Athene deze week hebben diepe indruk gemaakt op Kim Dortmans (19) uit Oudenbosch. De Brabantse emigreerde twee maanden geleden naar de Griekse hoofdstad. Ondanks de zorgen thuis in Oudenbosch is ze niet van plan haar Griekse droom op te geven.

Vooral haar moeder is erg ongerust. ,,Toen ze hoorde van de bosbranden hier, belde ze me gelijk op. Gelukkig ging met mij alles goed." De kans op nieuwe branden blijft echter groot, waarschuwen de autoriteiten. ,,Het is heel warm en droog. Dus we hebben afgesproken dat ik haar meerdere keren per dag een update stuur. Ze hoort het liefst zo vaak mogelijk dat het nog goed gaat."

Quote Altijd een mondkapje bij en geld en telefoon op zak. Kim Dortmans

Daarnaast is Kim, die werkt bij een telefooncentrale in Athene, constant voorbereid op noodsituaties. ,,Ik zorg dat ik altijd een mondkapje bij heb tegen de giftige rook, altijd geld op zak heb en dat mijn telefoon opgeladen is. En omdat ik nog geen Grieks spreek, lees ik ook zo vaak als dat kan het Engelstalige nieuws. Mijn woning ligt nu nog in een deel van de stad waar het veilig is, maar dat kan altijd veranderen."

Heftige verhalen

Bij vertrek naar Athene had Kim geen idee hoe lang ze zou blijven. ,,Ik wilde voor onbepaalde tijd blijven. Pas zodra ik het niet meer naar mijn zin heb ga ik terug." Daar blijft ze bij. ,,Ondanks heel heftige verhalen van kennissen. Vrienden van collega's zijn omgekomen of zijn hun huis verloren. Dat maakt echt indruk."

Op haar werk is een grote actie op touw gezet. ,,Er is op kantoor een verzamelplek waar iedereen zoveel mogelijk spullen doneert die hij of zij kwijt kan. Dat kan echt van alles zijn." Zelf stond ze lakens, doekjes en toiletspullen zoals shampoo af. ,,Niet meer dan logisch, vind ik. Ik heb ook nog wat te eten gekocht om te helpen."

Hele nacht binnen

Kim hoorde voor het eerst van de ramp, waarbij tientallen mensen omkwamen, toen ze net thuis was van werk. ,,Onderweg zag ik al wel een heel oranje gloed overal in de lucht. Maar aan zo'n grote brand denk je niet meteen. Het leek me eerder de zon." Thuis aangekomen zette ze, nog altijd nietsvermoedend, de televisie aan. ,,Toen kon je er niet omheen. Op tv werd gezegd dat iedereen binnen moest blijven met de airco zo hard mogelijk aan. Zo heb ik heel de nacht gezeten."