Kilometers aan fietspad door gemeente Roosendaal geasfalteerd

Sommige paden stonden al op de planning om aangepakt te worden. Schenk heeft in haar budget 2,3 miljoen euro vrijgemaakt om deze in tijd naar voor te halen. Tussen november en maart worden verschillende fietspaden geasfalteerd, zoals die aan de Rucphensebaan, Zundertseweg, Zwaanhoefstraat, Spoorstraat, Dijkrand en op Borchwerf I. In totaal wordt er 18.000 vierkante meter asfalt gelegd.

Ongeval

Schenk is aangezet tot deze actie door het ernstige ongeval in augustus, toen een vrouw viel op het pad aan de Rucphensebaan. ,,Op meer plaatsen in Nederland is dit een probleem. De snelheid van fietsers gaat omhoog door de opmars van de e-bikes, wat problemen geeft met de veiligheid. Deze fietsen zijn fijn voor senioren die er op uit trekken, maar wij moeten hier wel onze paden op afstemmen.''

De fietspaden worden niet breder en de overige inrichting blijft hetzelfde. Alleen gaan overal de tegels uit, wordt er 30 centimeter grond afgegraven en vervangen door steenpuin waarop twee lagen asfalt komen te liggen. Waar bomen naast het pad staan, worden de wortels afgezaagd en via een wortelwerend scherm langs het fietspad geleid om te voorkomen dat deze mettertijd onder het pad opnieuw voor bobbels zorgen.

Asfaltmachines