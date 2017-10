Kilometers aan fietpad door gemeente Roosendaal geasfalteerd

VIDEO Overvaller overmeesterd in Roosendaal: 'Deze prestatie zal andere overvallers afschrikken'

12:20 ROOSENDAAL - Een paar woorden in het Arabisch waren voldoende voor de twee Marokkaanse pizzabezorgers van Domino's in Roosendaal. Na dit korte overleg was het voor hen duidelijk dat zij deze overvaller bij de kladden zouden grijpen, ook al was zijn buit maar een paar tientjes.