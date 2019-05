Kijkje in de keuken van d'n Halder op eerste Nationale Horecadag

HOEVEN - Dinsdag is een dag waarop het personeel van het Hoevense restaurant d’n Halder normaliter uitrust. Maar deze dinsdag niet. Het is Nationale Horecadag, bedoeld om scholieren, maar ook werkzoekenden te lokken en een beter imago van de horeca als werkgever neer te zetten.

Eigenaar Randy Mollen van d'n Halder zag het gelijk zitten. ,,Nog niet zozeer uit personeelsgebrek, maar om te laten zien dat je veel creativiteit en passie kwijt kunt in de horeca. Op zo’n dag als deze kunnen we jonge mensen enthousiast maken.‘’

Keukenhulpen

Ook het beeld dat keukenhulpen moet pezen met afblaffende chef-koks in de nek, zoals tv-programma's het doen voorkomen, moet verdwijnen. Mollen geeft zijn mensen alle ruimte om het vak te leren en op deze horecadag enigszins over te dragen. Laura Kemperman en Mariska Wijnen studeren allebei nog. In hun vrije uren en de weekends werken ze in Randy's restaurant. Laura volgt een sportstudie, Mariska horecaopleiding. ,,Maar of daar mijn toekomst ligt, weet ik nog niet.‘’

Wel hebben ze samen het goedgevulde dagprogramma uitgewerkt. Dat varieert van een dienbladenwedstrijd op het terras - ‘met bekertjes hoor, anders sneuvelt er te veel’ - tot op de juiste wijn glazen inschenken en asperges schillen. Laura nam zes jaar geleden een bijbaantje bij d'n Halder. ,,Ik heb hier veel geleerd, de onderlinge sfeer is goed en dat brengen we over op de gasten.‘’

Appelstrudels

's Ochtends zijn de basisschool leerlingen van De Bukehof uit Oudenbosch en Uniek uit Hoeven in het restaurant. Ze bekwamen zich in het maken van appelstrudels en leren hoe je een tafel moet dekken. 's Middags volgen 19 scholieren van de derde klas Horeca Bakken Recreatie (HBR) van het Markland College. Niet allemaal staan ze te popelen om in de horeca aan de slag te gaan, maar de 16-jarige Jamie Valkenburg uit Zevenbergen heeft zijn keus al gemaakt. ,,Ik werk al een tijdje in twee Zevenbergse keukens. Daar mag ik de voor- en nagerechten maken en de mise-en-place doen.‘’ Hier spreekt een kenner. Jamie wil na zijn middelbare school de Cas Spijkers Academie in Breda gaan volgen.