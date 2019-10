Kijkje achter de schermen: tachtig acteurs maken zich op voor het spookhuis in Wouw

In beeld Zo vierde de regio Roosendaal 75 jaar bevrijding

13:01 De bevrijding werd dit weekend gevierd in de regio Roosendaal. Zo vierden mensen feest tijdens Tapage, konden bezoekers het leven in de oorlog ervaren tijdens Re-enactment, droegen lopers het bevrijdingsvuur binnen in Nispen, werd in Oudenbosch een bevrijdingsconcert gehouden en werd in Zegge het bevrijdingsmonument onthuld.