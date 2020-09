Keuzevrijheid bepalend voor sterke groei Markland College Oudenbosch

OUDENBOSCH - Natuurlijk, het is veel geld. Maar rector Michiel Maas vindt ook dat Oudenbosch het aan haar stand verplicht is om de status van onderwijsstadje te behouden. En dus is 20,5 miljoen euro voor nieuwbouw een verantwoorde uitgave.

Komende weken praat de gemeenteraad over de 7 miljoen extra, die nodig is voor het nieuwe bouwplan. Maas zal bij de commissievergadering inspreken. Dat het scholencomplex juist groter in plaats van compacter gebouwd moet worden, heeft alles te maken met het stijgend aantal leerlingen.

Keuzevrijheid

Maar waarom is het Markland College plots zo in trek? Ooit telde de school 1800 leerlingen. dat liep tien jaar geleden terug naar 1100 en nu tikt de onderwijsinstelling de 1300 weer aan. ,,Die eerste terugval was helder. Markland College Zevenbergen kreeg de bovenbouw erbij’’, zeg Maas. ,,Intussen werkten we hard aan een kwaliteitsslag. De resultaten werden zichtbaar in de schoolprestaties. Dát plus de keuzevrijheid op een school met het aanbod van vmbo tot en gymnasium maakt dat we weer volop meetellen in de regio.‘’

Uit onderwijsrapporten komt bijvoorbeeld de Oudenbossche havo als één van de betere scholen in het land uit de bus. ,,Voorwaarde is dat we als streekschool wel een open, groene campus blijven houden. Met veel openbare ruimte, in coronatijd niet onbelangrijk.‘’

Thomas More

De nieuwe school op de huidige groeimodellen bouwen is wat Maas betreft een voorwaarde, zonder daarbij de omgeving uit het oog te verliezen. Met andere woorden: bouw de vrijkomende terreinen niet vol woningen. De oude KTS-vleugel verdwijnt, de front van het Thomas More-gedeelte blijft. ,,Qua architectuur interessant, we gaan het alleen aan de binnenkant veel efficiënter invullen. Nu zijn er te veel loze ruimtes.‘’

In zijn pleidooi zal Maas vooral inzetten op de rijke onderwijsgeschiedenis in Klein-Rome. ,,Waar in een plaats van 12.000 inwoners vind je nog alle vormen van onderwijs onder één dak? Daar is Oudenbosch trots op en dat mag de politiek ook zijn. Daarnaast: we zorgen met 120 Fte-ers voor een behoorlijke werkgelegenheid en in samenwerking met het bedrijfsleven zorgen we ook voor een flinke impuls aan de lokaal-regionale economie.‘’

Op 1 oktober vraagt Michiel Maas om spreekrecht in de commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid.