Keurige kastelein over Youp, de confectiebroers Van Gils en ook leuke klanten...

ROOSENDAAL - Een kastelein klapt niet over zijn klanten. Jac Wezenbeek heeft dan ook 48 jaar zijn mond gehouden. Maar nu vult hij een boek. Over Youp, de nooit betaalde rekening van de confectiegebroeders Van Gils, maar ook over mensen die de Roosendaler wél oké vond.

Quote Roosendaalse horeca is top, een 8. Stukken beter dan in Bergen op Zoom en Breda Jac van Wezenbeek, kastelein

Wezenbeek (68) is nog een klassieke horecaman. Gastheer, immer keurig gekleed en glad geschoren. Heel Roosendaal kent hem, zeker degenen die een goede slok waarderen. De getapte man van illustere zaken als café J. Wezenbeek, 't Wit Roosken, De Cleyne Cat, schouwburg De Kring, café Ergens Anders, proeverij Caruso... Die man met zijn twee hondjes, tegenwoordig pensionado. Die van een vat vol verhalen.

Hij heeft ze in een 'leutig boekje' gegoten met hulp van kameraad Ad Rooms, oud-hoofdredacteur van Brabants Nieuwsblad. Eind deze week ligt dit werk van 'de Saks' en 'de Nats' - bijnamen sinds hun Kruislandse schooltijd - in de boekhandel.

Jac begon in de horeca als zoon van een kroegbaas, hoewel... Zijn vader 'Jantje' behalve uitbater van het gelijknamige café ook koffiebrander bij De Biggelaar in het hart van Roosendaal. Die kon dus wel wat hulp van zijn zoon gebruiken.

Top

Café-restaurant-sporting J. Wezenbeek ging in een halve eeuw over van Jan op Jac en later nicht Jo. Wezenbeek belandde in Roosendaal, een echte kroegstad vindt hij. ,,Ooit 220 horecabedrijven, dus niet alleen cafés, tegenwoordig wat minder. Maar wél top-horeca. Top. Minstens een 8, kwalitatief stukken beter dan Bergen op Zoom of Breda. Dan heb ik het over vakmanschap, mensen die zich écht bekwaamd hebben", zegt de man die sinds jaar en dag docent en examinator is bij de opleidingsinstituut SVH en aanvoerder was van de lokale afdeling van Horeca Nederland.

In zonde

Volledig scherm © Edmund Messerschmidt / Het Fotob Proeverij Caruso bezit hij nog steeds, maar wordt verpacht en is het pensioen van Jac en zijn vriendin Lily. Ze leven al lang in zonde, lacht Jac: ,,Dat we nooit getrouwd zijn, was ooit de reden waarom het bestuur van de oude schouwburg De Kring de horeca niet aan ons wilde gunnen. Later is dat goed gekomen en hebben we dat alsnog 25 jaar gerund. Lang tegelijk met mijn café Ergens Anders, aan de Bloemenmarkt."

Borreltijd

Terwijl hij aan de koffie zit - 'even veertig vastendagen geen alcohol, da's goed voor ons'- volgen de anekdotes over dat Roosendaalse kroegleven in hoog tempo. Over pianobar De Cleyne Cat, waar hij als 18-jarige op borreltijd van de gegoede burgerij jas en hoed moest aannemen en een kruk aanwijzen. ,,Placeren heette dat. Daar kreeg ik 15 procent van de omzet voor. Goed verdiend in de tijd dat een pils daar een gulden kostte."

Later, achter de bierkraan, moest hij 's nachts de verhalen aanhoren van innemende journalisten die uit de drukkerij van Van Poll een vers krantje mee brachten. ,,Mooi volk, maar dikwijls niet naar huis te krijgen. Bij De Cleyne Cat riepen we dan Mon Petit te hulp, een joekel van een Deense dog. Geen vlieg kwaad, maar lawaai voor een heel leger."

Failliet

Hij mocht ze wel, die nachtbrakers. Betaalden soms wat later, maar ze déden het wel. ,,Caféschuld vind ik het slechtste dat er is. Ik heb nog steeds een rekening liggen van de confectiemannen van Van Gils. Ne-gen-tien-dui-zend-en-nog-wat guldens. Schrijf ik over in mijn boek, want zo haatdragend ben ik dan ook wel weer. Ze doen het nadat hun kledingbusiness klapte kennelijk weer goed, maar mijn geld heb ik nooit gehad."

Volledig scherm © Ben Steffen ,,Dat Van Gils-feest was in de schouwburg, compleet met orkest en buffet. Maar nooit betaald. De Van Gilsen gingen failliet, waren in België gevestigd. In Antwerpen hoorde ik de rechter zeggen dat er nog 17 miljoen van waarde was. Kreeg ik weer hoop. Bleek er ook 34 miljoen schuld te zijn! Geen frank gezien. Wel half Roosendaal tegengekomen daar, want iedereen had geld van ze tegoed."

Vroenhout

Het zijn herinneringen die als fragmenten te vinden zijn in 48 jaar Vroenhoutse kermis, het boek dat nog maar net is gedrukt. De titel slaat op de jaren dat hij achter de tap te vinden was, op het gehucht Vroenhout tussen zijn geboorteplaats en woonplaats, op het jaarlijkse feest dat er werd gehouden tussen twee dorpslokalen en een palingkraam en op zijn bonte bestaan.

,,Prachtige tijden, ook onderling in de horeca. Met Huub Mol, Charles Petit, Josje Koorn, de gebroeders Ger en Jan Smits. Maar ook nu zijn er zaken waar ik graag kom. Raatskelder, Hooihuis, Wapen van Roosendaal, De Sjoes, De Moriaan, Captain Cook's , De Drie Weesgegroetjes...."

Youp

Volledig scherm © ANP In die laatste zaak geeft Jac deze zondagmiddag bij de bitterballen het eerste exemplaar aan zijn 'corrector en geweten' Ad. Die liet de alinea's over Youp van 't Hek van harte ongemoeid. Wezenbeek kan nog pissig worden op de cabaretier die destijds vier avonden achtereen voor volle zalen in De Kring zorgde.

,,Onbeschofte man, heer Youp. In het artiestencafé stonden na afloop zijn drankjes al klaar, maar was er even niemand achter de bar. Begon Youp te schreeuwen dat hij de hele Roosendaalse horeca zou uitroken. Is Youpie dus niet gelukt."