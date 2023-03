Ketamine, speed, GHB, MDMA en ‘roze cocaïne’: man uit Roosendaal had ‘ware drugsapotheek’

update + met video Politie Roosendaal zet buurt tijdelijk af: melding van schietpar­tij in Kalsdonk lijkt loos

ROOSENDAAL - De Roosendaalse wijk Kalsdonk is maandagavond opgeschrikt door een melding van mogelijk weer een schietpartij. De politie deed onderzoek in de Kalsdonksestraat, die tijdelijk was afgesloten tussen de Heuvellaan en de Waterstraat. Na enkele uren onderzoek denkt de politie dat er niet daadwerkelijk geschoten is.