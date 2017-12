Kerststal Oudenbosch toch schaaploos

Roosendaalse drugsverdachte Saïd C. vecht in stilte tegen uitlevering

14:27 BREDA/ROOSENDAAL - De van drugshandel verdachte Roosendaler Saïd C. (51) vecht in stilte tegen het uitleveringsverzoek van zijn vaderland Marokko. De regiezitting vandaag op de rechtbank in Breda vond plaats achter gesloten deuren.