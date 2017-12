ROOSENDAAL - Kaartjes zijn er al weken niet meer te koop. De jonge bigband Start Spreading The News speelt ook dit jaar niet zulke stille kerstliedjes in het propvolle kerkje Anno 1810 op de Bloemenmarkt. ,,Ons Christmas Ball heeft als titel A Not So Silent Night. Dat is uiteraard een woordspeling op het bekende kerstliedje Stille Nacht. Wij zijn een small bigband en we willen uitpakken. Een uitbundig feestje met redelijk beschaafde herrie”, aldus toetsenist Jasper van Overveld.

Voor de tweede keer is het oude kerkje Anno 1810 het sfeervolle decor voor de kerstshow. Van Overveld: ,,Het voordeel is dat die locatie van nature al een kerstsfeer uitademt. We kunnen daar een mooi intiem optreden geven, want het publiek zal bovenop onze neuzen staan. Het nadeel is dat het kerkje eigenlijk net iets te klein lijkt, gelet op de vraag naar tickets. Dat het zo snel uitverkocht was, dat heeft ons ook wel aangenaam verrast. In Anno 1810 passen ‘slechts’ 250 bezoekers. Roosendaal mist momenteel helaas een locatie als de Eratozaal, want die had qua uitstraling en grootte mooi gepast.”

Breed repetoire

De in 2011 opgerichte band met toen nog piepjonge leden heeft inmiddels een breed repertoire. Ook waar het kerstnummers betreft. ,,Avondvullend inmiddels. Met andere arrangementen vaak voor zowel moderne nummers van Mariah Carey en Wham!, met een Hammond-solo daarin, en rock-‘n- roll nummers in kerstsfeer zoals Brian Setzer die speelde.

Het oudste liedje van de avond zal White Christmas van Bing Crosby zijn en nieuw is een Nederlandstalige medley met traditionele kerstliedjes als De Herdertjes Lagen Bij Nachte en Stille Nacht. Die zijn gearrangeerd door Bart van Gorp. Hij maakt geen deel uit van de band, maar al jaren nauw bij het repertoire betrokken.”

Voor de vrouwelijke vocalen is de band dit jaar een samenwerking aangegaan met de slechts 18-jarige Roosendaalse Marjolein Marzacu. Van Overveld: ,,We zijn trots dat ze met ons mee wil doen. Ze bezit een waanzinnig bereik. Dat viel ons op toen ze tijdens een tribute to Freddie Mercury. Ze zingt ook in het Utrechtse koor Dekoor en heeft al met The Rolling Stones en Di-Rect mee mogen zingen.”

Frank Sinatra

De naar de eerste regel van de song New York, New York vernoemde band Start Spreading The News speelt uiteraard ook nu een aantal songs van Frank Sinatra. ,,Dat blijft een specialisme van onze zanger Leonardus Guit. Sinatra heeft ook genoeg sterke kerstsongs opgenomen om te kunnen spelen. Ook New York, New York wordt voor de gelegenheid in kerstsferen gedoopt, met extra veel Let It Snow erin!”

Start Spreading The News: Christmas Ball – A Not So Silent Night, 22 december (20.00 uur) Anno 1810, Bloemenmarkt 14, Roosendaal. Info: www.startspreadingthenews.nl