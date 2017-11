Kerstmarkt mag weer in lege kerk Stampersgat

Laatst was dat nog bij een Halloween-evenement, op zaterdag 9 december laat hij de kerstmarkt weer binnen. Van 18.00 tot 22.00 uur heeft het kerstcomité een programma ingevuld met optredens van Vox Populi, de Kreunende Tram, Melodia, de Kreekrakkers en dweilband 't Kerst nog Net. Vrijwilligers van dartvereniging La Plaza leiden alles in goede banen.

Verlichting

Speciale verlichting zorgt ervoor dat de kerk eenmalig goed wordt uitgelicht. De kerstman is aanwezig en voor oudere bezoekers is er een zithoek. Kraamhouders kunnen nog reserveren via adlaarhoven01@gmail.com

Toekomst kerk

Kuijstermans heeft nog geen concrete plannen met het kerkgebouw. ,,Volgend jaar hou ik een avond, waar alle inwoners uit Stampersgat met goede ideeën welkom zijn. Dat doen we in de kerk uiteraard.'' In zijn eigen dorp heeft hij de kerk ook in bezit. ,,Ook daar hebben we een soortgelijke bijeenkomst belegd en gaan we gestaag verder met de verbouwing van de kerk.''