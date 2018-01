Kerstbomen in Rucphen en Schijf in de hens

Bernardus staat terug in Oud Gastel

13:17 OUD GASTEL - Bijenhouders en veehoeders in Oud Gastel kunnen gerust zijn: het beeld van de heilige Bernardus is terug in de topgevel van het voormalige zusterklooster in Oud Gastel. De kalkstenen sculptuur raakte in 2013 bij de grote brand in het pand aan de Kerkstraat ernstig beschadigd.