Kerst in de rechtbank: drugsverdachte uit Hoeven vrij

In het pand vond de politie ruim twee kilo speed, dik twee liter ghb en 2250 pillen mdma. De man zei dinsdag in de rechtbank in Breda dat het spul niet van hem was. Van wie het dan wel was, wilde hij niet zeggen. Hij zei dat hij bang was voor de eigenaren als hij hun naam zou zeggen. Een verklaring die tegenwoordig elke week meermalen wordt afgelegd in de rechtbank door verdachten van wietkwekerijen en drugslabs.