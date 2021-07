Kermisronde alsnog afgelast: ‘Hopelijk wordt 2022 een wielerjaar zonder obstakels’

DENK op de kieslijst in Bergen op Zoom en Roosendaal: ‘We kunnen minimaal twee zetels halen’

12 juli BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - DENK wil voet aan de grond krijgen in Brabant. In maart 2022 doet de partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Dat bevestigt bestuursvoorzitter Ejder Köse.