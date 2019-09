Kermisbezoeker betaalt met vals geld in Roosendaal, jongen (13) onterecht aangehouden

De exploitante van de attractie had vanwege het gladde papier van het biljet al snel door dat het om vals geld ging. De jongen die met het briefje wilde betalen, was samen met nog twee andere jongens. De dader ging er snel vandoor, maar de exploitante kreeg het wel voor elkaar om de twee anderen op de foto te zetten.

Eén van de jongens die op de foto is gezet, is later aangehouden door de politie. Het gaat om een 13-jarige jongen, die niets met het incident te maken zegt te hebben. De echte dader is nog niet gevonden. Het valse geldbiljet is in beslag genomen.