Kermis van hout

Belevings­tuin voor ouderen met dementie in Roosendaal: ‘Geweldige toevoeging’

30 augustus ROOSENDAAL - De bewoners van Wonen & Zorg Heerma State in Roosendaal kunnen vanaf nu door de belevingstuin naast het complex wandelen. Daar is onder andere een strandje nagebootst, is een kippenren aangelegd en een pluktuin gezaaid.