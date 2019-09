Kermis Roosendaal van start: 'Binnenstadskermis met geweldige entourage'

Gemeente­raad wil uitleg over plannen Geerhoekge­bied

6:01 ROOSENDAAL - Verschillende fracties in de Roosendaalse gemeenteraad willen duidelijkheid over de gang van zaken in het Geerhoekgebied in Wouw. Jaren werkten Wouwse werkgroepen aan een herinrichtingsplan, maar dat wordt nu als onrealistisch en onbetaalbaar opzij geschoven.