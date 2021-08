Kermis in Wouw gaat ook door, mét botsauto’s: ‘Prachtig dat het weer kan’

Bij zo'n doorstroomevenement is geen test-, vaccinatie- of herstelbewijs vereist voor toegang. Op de Markt staat van 11 tot en met 14 september een mooie kermis, vindt kermismeester Corné Kriesels. ,,De kermis zoals we die kennen hebben we grotendeels kunnen neerzetten. De Markt heeft de ruimte voor een mooi kermisplein dat keurig binnen de coronaregels past.”



Op de Wouwse kermis staat dit jaar onder meer een autoscooter (botsauto’s), terwijl die dit jaar in Roosendaal juist ontbreekt. Verder zorgen bijvoorbeeld een grote kinderglijbaan en een lunapark voor vermaak. ,,Aangevuld met gok- en spelzaken en natuurlijk eetkramen”, vertelt Kriesels. ,,Het is prachtig dat het allemaal weer kan.”



Op het kermisplein kan maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk terecht. Is het plein vol, dan staat er een wachtrij. Online is tijdens de kermis via kermisinroosendaal.nl een druktemeter te vinden, waarop men voor bezoek kan checken hoe druk het op de kermis is.