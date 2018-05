Kermis in Schijf: Van Kerkmis tot dorpsfeest

Citaat van 22 januari 1908 uit De Grondwet, een van de voorlopers van BN DeStem, waaruit Heemkundekring Swerter Scive concludeert dat drinken kennelijk de voornaamste attractie was van de toenmalige kermis in Schijf. De kring houdt een expositie over de geschiedenis van de kermis die zondag begint.

Drinken

Dat drinken belangrijk was en dat daardoor nogal eens vechtpartijen ontstonden, gold voor bijna al de kermissen in vroeger tijden. Ook in de Middeleeuwen al ontaardde de jaarlijkse herdenking van kerkwijdingen (kerk-missen) in vechtpartijen. ,,Naast een mis en een processie, waren er ook straatfeesten met marktkramers, acrobaten en goochelaars. En natuurlijk werd en veel gegeeten en gedronken, tja dat liep wel eens uit de hand", beschrijft Elsa van Maren die in de geschiedenis van de kermis dook. ,,De kerkmissen werden op zeker moment verbonden met jaarmarkten waardoor het al snel steeds meer een wereldlijk feest werd, met toneelspel en loterijen."

Fanfare

Wanneer de eerste kermis in Schijf plaatsvond, is onbekend, maar het oudste krantenbericht daarover dateert van 1897. In de jaren twintig ontstond vervolgens discussie over de buitensporigheden tijdens de kermissen en werd de hele boel afgeschaft. Maar na een paar jaar wordt het volksfeest toch weer ingevoerd en als in 1935 de fanfare Kunst Na Arbeid de organisatie ter hand neemt, is de Schijfse kermis nieuwe stijl een feit. De in 1933 opgerichte muziekvereniging heeft geld nodig voor uniformen en zet daartoe een Vlaamsche Kermis op touw met kleine attracties zoals zweefmolen, schiet- en werptent, schommel en een suikergoedkraam.

Volledig scherm Kermis Schijf rond 1965 © geen

,,De zweefmolen werd schijnbaar aangedreven door de as van een vrachtwagen en later met hulp van een generator", wist de heemkundekring uit de Schijfse annalen op te dissen. ,,En die werd nog in de jaren zeventig gebruikt voor de botsauto's!"

Fuchsiashow

De nieuwe opzet, dat een fanfare een kermis organiseert, wordt ook in andere dorpen ingevoerd. De gemeente wil van tevoren weten welke attracties er komen en verleent dan pas vergunning. In 1951 maakt de kermis een herstart en wordt dan een echt dorpsfeest waarbij een grote tent centraal staat. In de jaren tachtig komt er een ambachten- en kunstmarkt bij en een kapellenfestival, in de jaren negentig een braderie en fuchsiashow en intussen duurt het jaarlijkse Schijfse zomerfeest vier dagen.

Heemhuys in de pastorietuin naast de Martinuskerk, Sint Antoniusstraat 44, Schijf. Op zondagen 6 mei, 3 juni, 1 juli, 15 juli, 5 augustus en 9 september van 11 tot 16 uur.