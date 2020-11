Kerken slaan de handen ineen voor advent-periode: ‘Toch het kerstgevoel bij mensen thuis brengen’

COLUMN Het moet niet gekker worden: een tullepe­piek voor op de kerstboom

7 november Denkt u dat tegenwoordig ook wel vaker: het moet niet gekker worden! En dan wordt het toch nog gekker. Ik heb het niet over uitlatingen van the real Donald Trump. Ook niet over het nieuwste kostuum van Stefano Keizers. Zelfs niet over de laatste honderd schilderijen van Anton Heyboer.