Kerken Nobertusparochie Roosendaal blijven beide open, maar bestuur stapt op

Voor de derde keer duwen jongeren Stijns auto 's nachts de straat op in Oudenbosch: ‘Lijkt een gerichte actie’

14:41 OUDENBOSCH - En wéér stond zondagochtend de auto dwars over de weg. Terwijl hij de dag ervoor nog netjes in het vak was geparkeerd. Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd is de auto van Stijn Kerstens (36) en zijn vriendin Marinka op straat getrokken door een groep jongeren. Voor de daders misschien onschuldig kattekwaad, maar het paar uit Oudenbosch wordt er steeds angstiger door. ,,Het lijkt op een gerichte actie.’