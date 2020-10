Kenner van Westbrabantse onderwijshistorie Cees van Caulil overleden (1945-2020)

HOEVEN - In zijn woonplaats Hoeven is eerder deze maand Cees van Caulil overleden. De neerlandicus was bijna veertig jaar verbonden aan het Thomas More College, later Markland College.

Van Caulil werd geboren in de Gastelse buurtschap Stoof in het laatste oorlogsjaar 1944. Hij was docent Nederlands en afdelingsleider verbonden aan locatie De Vossenberg van het Markland College. In 2006 ging hij met de VUT.

Land van Gastel

Van grote betekenis was zijn bijdrage aan het Brabants heem. Vanaf de oprichting in 1985 was Van Caulil eindredacteur van de jaarboeken van heemkundekring De Honderd Hoeven. Hij schreef tal van artikelen voor het jaarboek met een voorkeur voor de onderwijshistorie. Ook voor de jaarboeken van Het Land van Gastel, zijn geboorteplaats, leverde hij redactionele bijdragen.

Vanaf 1989 breidde het werkgebied waarover hij historische verhalen schreef zich uit. Zo zat hij in de redactie van oudheidkundige kring De Ghulden Roos wiens jaarboeken een regionaal karakter hebben. Voor de populaire historische serie Ach lieve tijd leverde de Hoevenaar het vijfde deel getiteld: 700 jaar West-Brabant, de Westbrabanders en hun onderwijs. Ook een gedenkboek van het Markland College verscheen van zijn hand.

Voor zijn verdiensten op het gebied van heemkunde ontving hij in 2009 de Brabants Heemspeld. Een jaar later bij het zilveren jubileum van De Honderd Hoeven volgde een Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast was hij geruime tijd secretaris van de bibliotheek in Hoeven. Tot ver boven zijn zestigste speelde hij voetbal. Eerst bij SC Gastel, later bij Alliance.

Twee jaar terug werd Parkinson bij hem geconstateerd. Als laatste schrijfklus droeg hij bij aan een standaardwerk over het voormalige seminarie Bovendonk. Het boek werd aangeboden aan bisschop Liesen. Cees van Caulil is 76 jaar geworden. De crematie is deze zaterdagmorgen in besloten kring.