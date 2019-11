Ken Net Niet Club stapt dinerend en dansend de kerk in

De Martelaren van Gorcumkerk is eigendom van Adrie Kuijstermans uit Standdaarbuiten. Aan leuke verzoeken iets in de kerk te doen, werkt hij graag mee. De kerk wordt ouderwets sjiek ingericht. Mooi gedekte tafels voor een uitgebreid diner. De dames op hakken, de heren in pakken. Na een aspergediner op het land en een gitaaravondje aan de Weel is nu de kerk het decor van de Ken Net Niet Club. De kerkpoort opent om 19.30 uur, een half uur later vangt het diner aan. Wie naast de 170 kaarten heeft gepakt, kan vanaf 23.30 uur komen dansen op de muziek van een deejay. Kaarten overigens, die vrijdag en zaterdag overdag af te halen zijn op Brugstraat 1 of boerderijkwimkel Claassen.