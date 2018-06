Kees Wagemakers nieuwe koning koningsschieten in Oudenbosch

Passanten keken zaterdag lichtelijk verbaasd naar het fenomeen dat zich bij het Groene Woud in Oudenbosch afspeelde. Een aantal mannen en vrouwen liepen in een rij een rondje om een twaalf meter hoge boom. De dames gekleed in een zwarte, wijde pantalon, een witte blouse met lange mouwen en daaroverheen een roodbruin bedrukt gilet. De mannen in witte blouse, rode stropdas, donkerblauw colbert inclusief hoed met veer. Het gezelschap maakte zich op voor het tweejaarlijkse koningsschieten. Bij het spektakel dat wordt georganiseerd door het Sint Sebastiaan Gilde uit Oudenbosch, proberen gildeleden een houten vogel uit een boom te schieten. Het klinkt misschien simpel, maar dat is het allerminst. Het vogeltje is maar een ruime mannenhand groot en moet met een handboog van een twaalf meter hoge paal worden geschoten. Niet met lichte pijltjes, maar met de bovenste helft van een biljartkeu.