Kees vernielde een politiebus onder invloed van ghb: ‘Het ging even niet zo goed met me’

Interview Twee jubilea in één jaar voor dirigent Ted van der Heijdt: ‘We willen steeds mooier spelen’

BERGEN OP ZOOM - Het is voor hem een bijzonder jaar, in allerlei opzichten. Als dirigent is Ted van der Heijdt verbonden aan koren die dit jaar een jubileum vieren. Het Bergse koor Mea Dulcea bestaat zestig jaar en viert dat met een muzikale reis naar Berlijn, met onder andere een optreden in de om zijn voortreffelijke akoestiek bekend staande Dom.

11:55