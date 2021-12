Kees Hoendervangers graaft in historie Kasteel Wouw: ‘Alle groten waren hier, van Karel V tot Erasmus’

Nederlan­ders trekken de grens over om een hapje te eten: ‘Cliché van de gierige Hollander klopt toch niet’

Nederlanders in de grensstreek kunnen opgelucht ademhalen. De restaurants en cafés in België mogen nog altijd tot 23:00 uur openblijven. Daarom trekken liefhebbers ‘massaal’ de grens over. En wat denken ze er daarvan net over de grens in Vlaanderen? ,,Ze zijn hier van harte welkom. Ze respecteren ook netjes de regels.”

5 december