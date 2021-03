Kees en Jannie gaan het na bijna dertig jaar De Kroon in Oudenbosch rustiger aan doen

Staat tegenover dat het eigenlijk hartstikke goed gaat met bijvoorbeeld de Take Away-maaltijden in de weekends al kookt Kees liever met veel mensen om zich heen dan al dat verpakkingsmateriaal om zich heen. ,,Met kerst gingen er vierhonderd menu's de deur uit. Een heel andere tak van sport.’’



De liefde voor het vak deed De Bruin op in Willemstad, waar hij als kind al bij de buren in restaurant Het Wapen van Willemstad rondkeek. Twintig jaar stond hij er zelf in de keuken als chef-kok, toen zochten de De Bruins iets voor zichzelf. ,,Bob van Overbeek zette De Kroon in de verkoop, binnen twee maanden was de zaak beklonken.‘’ Dat was in 1993. Na vijf jaar huren, werden Kees en Jannie eigenaar.