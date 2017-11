KBO zit eigenlijk wel best in De Vossenberg

De komende jaren komt in Oudenbosch een carrousel op gang waarin organisaties, instellingen, scholen en musea verhuizen binnen het centrum van Oudenbosch. We laten deze gebruikers de komende maanden aan het woord. Vandaag het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum.

OUDENBOSCH - Echt staan te popelen om straks nogmaals te verhuizen naar het cultureel cluster Mariabouw doet KBO-voorzitter Jan Lindenhof niet. De ouderenbond is na de verhuizing naar de Vossenberg namelijk erg verwend met riante ruimtes voor haar activiteiten.

,,Toen we twee jaar terug nog in de oude kantine van Victoria zaten, waren we allicht gretiger op zoek naar een nieuwe locatie. Het was wethouder Jan Paantjens die met de voormalige Pedagogische Academie de Vossenberg op de proppen kwam. Inmiddels zitten we hier naar voller tevredenheid. Bezoekers die hier komen biljarten of koersballen zijn jaloers op onze accommodatie. We zijn trouwens geweldig geholpen door de gemeente bij de inrichting van De Vossenberg. Het mag dan een tussenoplossing zijn, zo zien onze leden dat niet.''

Van twee ging het naar vier biljarts en met het grootste gemak kunnen in de aula tien koersbalmatten uitgerold worden. Het repair-café huist er. De schilderclub heeft een eigen ruimte, computerlessen zijn in weer een ander lokaal en in de keldervertrekken kan het bestuur ongestoord vergaderen. Het heeft een positieve werking op de KBO gehad. Zo haalt Lindenhof het bekende 'bewegen voor ouderen' aan. ,,Dat was een zieltogend clubje in de gymzaal van de Mariaschool geworden. Nu hebben we de gymzaal van de Vossenberg in gebruik en de afdeling bloeit weer helemaal op. Binnenkort delen we die ruimte trouwens met de kruisboogvereniging. De mogelijkheden zijn hier legio.''

De KBO-voorzitter is realistisch genoeg om te beseffen dat de gemeente ooit De Vossenberg zal afstoten. Het zal een grote volksverhuizing teweeg brengen om de 900 leden te verhuizen naar de gebouwen rondom de kapel van Saint Louis. Een eerste kennismakingsgesprek met kwartiermaker Barbara Ooms en de architect van het religieus ensemble is achter de rug. Lindenhof weet niet precies wat hij kan verwachten. ,,Bij de presentatie liet de architect een indeling zien waar de musea en de overige gebruikers mogelijk komen te zitten. Over de KBO was men nogal vaag.''

Lindenhof heeft zijn wensenlijstje wel klaar. ,,Uitgangspunt wordt een eigen ruimte voor de biljarts. Waar we ook zeer aan gehecht zijn geraakt is een eigen koffiebar. Onze mensen voelen dat ze zich zo nuttig kunnen maken. Het is een beetje een ouderensociëteit geworden. Die sfeer zien we graag terug in onze nieuwe ruimte.''