KBO ziet laatste verhuizing naar souterrain kapel Saint Louis wel zitten

In de nieuwe denkrichting, die wethouder Jan Mollen vorige week bekend maakte is daarom wel een plaats ingeruimd voor de bieb en de KBO. De senioren maken nu nog gebruik van de Vossenberg. Hoewel naar tevredenheid, weet ook voorzitter Jan Lindenhof dat zijn seniorenclub niet oneindig in de vroegere pedagogische academie kan blijven zitten. Voor de KBO zijn de ruimtes onder de kapel voorzien.

Lindenhof heeft het souterrain al mogen aanschouwen en kan zich wel vinden in het toekomstige onderkomen. ,,Het is groter dan ik dacht. Er zitten wel veel tussenmuurtjes in, het was vroeger het badhuis van de broeders. Als er twee grote ruimtes van te maken zijn, zodat we enerzijds de biljarts kwijt kunnen en aan de andere kant de overige activiteiten. Ja, dan zie ik wel kansen.‘’

Foyer

De voorman van de ouderenbond zet bij de overlegrondes met de gemeente wel in op een foyer, waar overdag zijn leden gebruik van kunnen maken. ,,Dat hoeft elkaar niet te bijten aannemende dat concerten en uitvoeringen in de kapel boven ons vooral 's avonds en in de weekends plaats hebben.‘’

De nieuwe plannen zijn nog pril, Lindenhof heeft er met zijn achterban nog niet over gesproken. ,,Vrijdag moesten we naar het gemeentehuis komen. Toen was duidelijk dat het oorspronkelijke plan geen haalbare kaart meer was. Als bestuur zijn we een keer rondgeleid door de Mariabouw. Toen zagen we wel de slechte staat van het gebouw. Het was ook een ingewikkelde puzzel om alle culturele aspecten van Oudenbosch erin onder te brengen en ook nog eens een actieve KBO met 800 leden. Maar goed, aan het eind lag er toch een schets waar iedereen zich in kon vinden. Die kan inmiddels in de prullenmand.‘’

Vossenberg

Als de KBO over enkele jaren naar de kapel verhuist, is dat de zevende locatie in ruim zeventig jaar tijd. Lindenhof: ,,Toen we weg moesten uit de kantine van VES werd ons door de gemeente De Vossenberg aangeboden. Niemand realiseerde zich toen dat het best een fijne plek is, al is het dan niet in het centrum van Oudenbosch.‘’

Maar de gemeente is niet van plan nog lang te investeren in het oude schoolgebouw. De energiekosten zijn hoog en de gemeentelijke monumentenstatus is er af. Lindenhof beseft dat ook. ,,We werken mee aan de verhuizing. In de hoop dat de KBO onder de kapel een definitieve bestemming krijgt.‘’