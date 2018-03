Kastelein én raadskandidaat met stembureau in eigen kroeg. Kan dat?

OUD GASTEL - Eén kerk, twee kroegen. Het leven is overzichtelijk in Oud Gastel. In beide cafés zijn op deze eerste lentedag stemlokalen ingericht. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat beide eigenaren op de kandidatenlijsten staan.

Karel Bartelen bouwde Onder De Toren om tot een alleraardigst dagcafé, waar dochter Anke de scepter zwaait. Hij staat vijfde op de lijst van Progressief Halderberge. Schuin tegenover het etablissement zetelt Toine van Aalst, sinds jaar en dag kroegbaas van 't Hart van Gastel. Als elfde op de lijst van de VVD hoopt hij vurig met voorkeurstemmen in de raad te komen. Maar hoe vermijden de heren dat ze met hun aanwezigheid in het stemlokaal de kiezer mogelijk beïnvloeden?

Verkiezingsdag

,,Door zelf weg te blijven'', zegt Bartelen resoluut. ,,De verbouwing was mijn ding, daarna heb ik Onder De Toren in vertrouwde handen van onder meer mijn dochter gelegd. Ik heb er geen rol en al helemaal niet op de verkiezingsdag.'' De afgelopen weken legden politieke partijen geregeld folders op de cafétafels neer. ,,Hebben we steeds meteen opgeruimd. Geen stickers, affiches. Niks komt hier binnen.'' Bartelen zegt vanwege een evenwichtige verdeling van de dorpen als Gastelaar redelijk hoog geplaatst te zijn. ,,Maar echte ambities in het raadslidmaatschap koester ik niet.''

Politieke campagne

Bij Van Aalst ligt dat anders. ,,Na alle jaren horeca wil ik best eens wat anders. Ik raakte met Thomas Melisse aan de praat en dat wekte mijn interesse in de politiek.'' De kastelein voerde een intensieve politieke campagne met onder meer de controversiële poster 'stem een keer op Toine in plaats van Jan'. Een sneer naar CDA-lijsttrekker en plaatsgenoot Jan Paantjens. ,,Maar alle uitingen, ook die van Gastelse evenementen, heb ik dinsdagavond uit het café weggehaald. En bij de toekenning van de stemlokalen heb ik de gemeente laten weten dat ik op een lijst stond. Vonden ze geen probleem.''

Zelf is hij op deze woensdag mondjesmaat in zijn zaak. ,,Vanochtend vroeg mijn vader naar het ziekenhuis gebracht, die een knie-operatie ondergaat. Tussendoor een keer de koffie aangevuld, verder zorgen de stembureauleden voor hun eigen natje en droogje. Ik bemoei me nergens mee. We zijn trouwens normaal gesproken dicht op woensdag.''