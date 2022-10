Kasteelvrijwilligers grijpen naast landelijke archeologieprijs: ‘Maar Wouw mag trots zijn’

Roosendaal mag 4400 woningen bouwen, maar heeft er 10.000 nodig: ‘Er ligt een me­ga-opgave’

ROOSENDAAL - Er moeten in tien jaar tijd zo’n tienduizend woningen bij in de gemeente Roosendaal om in de groeiende behoefte te voorzien. Dat zegt wethouder Arwen van Gestel. ,,We hebben de afgelopen twintig jaar véél te weinig gebouwd.”

