Karrenmuseum in Essen zet sluipwespen in tegen houtworm

ESSEN - Het Karrenmuseum in Essen heeft een nieuw wapen in de strijd tegen de houtworm; het beestje dat het liefst alle karren en koetsen van het museum zou verorberen. De houtworm is een sterk insect maar moet in het gevecht met de sluipwesp het onderspit delven.

Op deze manier wil het Karrenmuseum de bezoekers bewust maken van de cruciale rol die insecten spelen in ons ecosysteem. vanaf 1 juli kan iedereen zien hoe de sluipwespen zich inzetten voor het behoud van de museale collecte, net over de grens.

Volledig scherm Karren te kust en te keur in het Karrenmuseum. © Jan van Zuilen

Volledig scherm Houtworm. © shutterstock Collectiebeheerder Dieter van Mol grijpt de eerste kans aan om het publiek gerust te stellen: ,,Sluipwespen hebben weinig te maken met echte wespen. Het lijken eerder kleine muggen. Toch zijn deze piepkleine insecten op hun eigen manier dodelijk efficiënt. Ze zijn in staat om de larve van de kleine klopkever, beter bekend als de houtworm, op te sporen in het hout. Met een ingenieuze legboor verlammen ze de houtworm en laten ze hun eitjes achter. De larve van de sluipwesp voedt zich aan de houtworm en vliegt vervolgens uit, waarna de cyclus zich herhaalt.”

Het Karrenmuseum voert de behandeling uit in samenwerking met restauratiebedrijf Remmen. In een afgesloten laboratorium zijn vier karren met sluipwespen tegen houtworm behandeld. De collectiestukken waarop de sluipwespen worden losgelaten, zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van afwerkingslagen en eerdere behandelingen met pesticiden.

Doeltreffendheid

Beheerder Van Mol: ,,Zo testen we welke factoren invloed hebben op de doeltreffendheid van de sluipwesp. De eerste lading van vierhonderd sluipwespen is intussen losgelaten. Vanaf nu monitoren we op regelmatige basis het effect van de sluipwespen. Op basis van dit proefproject kunnen we nagaan of we de behandelingsmethode op grotere schaal zouden kunnen toepassen.”

Volledig scherm Karrenmuseum Essen. © Kees van Dongen

De behandeling met sluipwespen is op zich niet zichtbaar. Toch wil het museum iets laten zien. ,,We willen dit project zo toegankelijk mogelijk maken voor het publiek”, zegt medewerker Cleo Loos. ,,Daarom hebben we de behandelingsruimte ingericht als een ‘insectenlabo’. In deze nieuwe tentoonstellingsruimte kan je door kijkvensters de voertuigen zien die worden behandeld.” Tegelijkertijd komt het publiek er alles te weten over tal van andere insecten, zoals klopkevers en zilvervisjes.

