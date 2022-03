Karrenmuseum Essen en Tongerlohuys gaan samenwerken

ROOSENDAAL - De expositie Over Water, Over Land is de eerste activiteit die het Karrenmuseum in Essen en het Tongerlohuys in Roosendaal samen organiseren. Een samenwerking, die naar meer smaakt, zegt conservator Janine Verster van het Roosendaalse erfgoedcentrum.

De tentoonstelling Over Water, Over Land over het vervoer over water- en landwegen in de regio wordt vrijdag 1 april geopend.

,,We wilden onze blik op het zuiden richten", legt Verster uit. ,,De samenwerking is heel interessant en inspirerend. Met de expositie over het transport geven we aan dat de grens geen barricade vormt, maar juist een kans biedt om elkaar te vinden. Zeker met dit onderwerp.” Dat de twee musea de waarde van samenwerken zien, blijkt ook wel uit een tweede project. ,,Dat project zal gaan over de invloed van Antwerpen op dit deel van Brabant.”

Volledig scherm Het Tongerlohuys in Roosendaal. © Ineke Stofmeel

In de regio tussen Antwerpen en Rotterdam heeft vervoer altijd een grote rol gespeeld. Binnen dat gebied zijn Essen en Roosendaal aan weerszijden van de grens met elkaar verbonden door vervoer over de weg, het water en het spoor. Het Karrenmuseum in Essen vertelt een verhaal over het wegvervoer, het Tongerlohuys ziet de actualiteit van de ontwikkeling van het havengebied in Roosendaal. In Essen ligt de focus op de wagenmakerij en in Roosendaal op de binnenvaart.

Het ‘Hollandse’ deel van de tentoonstelling zal niet te zien zijn in het Tongerlohuys zelf maar in de bibliotheek aan de Markt. Dat komt omdat de expositie over Dansschool De Bra is verlengd. Door de coronamaatregelen heeft die expositie nog niet het verwachte aantal bezoekers getrokken. Over Water, Over Land is daarom te zien in de bibliotheek.

Busverbinding

Komend weekend gaat de tentoonstelling open voor publiek. Als extraatje rijdt er zaterdag en zondag een bus op en neer tussen het Karrenmuseum en het Tongerlohuys. In Roosendaal stopt de bus bij het museum en kunnen de passagiers naar de bibliotheek in Parrotia lopen. De tentoonstellingen in Essen en in Roosendaal zijn tot en met 28 augustus te bezoeken.