Karin (51) schreef een survivalgids voor nieuwe veganisten: ‘Het is helemaal niet zo moeilijk’

Twee jaar geleden waren zielige filmpjes over dierenleed de reden voor Rietmeijer om haar eetpatroon helemaal om te gooien. ,,Ik wilde eigenlijk vegetarisch eten en mijn man wilde gezonder eten. Ik ben me er meer in gaan verdiepen en kwam erachter dat er bij de productie van zuivel en eieren ook dierenleed kan voorkomen”, vertelt ze.



,,We gingen kijken of het ons zou lukken plantaardig te eten. Er kwamen toen zoveel vragen op me af en ik vond het best spannend. Hoe zorg je ervoor dat je geen tekorten oploopt? Hoe blijf je een fijn leven houden? Ik vond hier en daar wel informatie, maar ik miste een goed overzicht.”