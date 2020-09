‘Karate Opa’ Cor de Ruijter (90) koninklijk onderscheiden

Vroegtijdi­ge hulpverle­ning Vroeg Eropaf werpt vruchten af

8 september RUCPHEN - Vlak voor coronatijd is de gemeente Rucphen het project Vroeg Eropaf begonnen. Samen met woningcorporatie, energiebedrijven, zorgverzekeraars en de waterleidingsmaatschappij wordt vroegtijdig gesignaleerd of mensen in de schulden zitten.