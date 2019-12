Kapster Miluska Braat uit Roosendaal leert Cambodjaanse jongeren knippen: ‘Haar groeit altijd’

Miljoenen voor technopark Robotland net over de grens in Essen

10:01 De Vlaamse ondernemer Luc van Thillo investeert miljoenen in de aanleg van Robotland, een educatief techniekpark dat in september 2020 in de Douaneloods in Essen opent. Hal en park eromheen komen vol te staan met attracties die jongeren warm moeten maken voor techniek. De initiatiefnemer hoopt stilletjes dat vanuit het robotfunpark nieuwe bedrijfjes ontstaan. ‘Dat is wel een van mijn dromen’.