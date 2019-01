Kapper uit Sint Willebrord langer in voorarrest voor witwassen

8 ton cash

De kapper is vorig jaar april in een Range Rover met 829.700 euro cash in de Maasstad aangehouden. Dat geld had hij opgehaald uit een brandkast bij een kluizenverhuurbedrijf. Aanvankelijk meldde S. gedeeltelijk de eigenaar van het geld te zijn, maar later kwam hij hierop terug. Hij zou het vermogen voor een ander in bewaring hebben gehad.

Bankfraude

In de terreinwagen lag ook ruim drie kilo wiet. Onderzoek naar de niet eerder veroordeelde kapper bracht aan het licht dat de door hem gekochte luxe villa in Sint Willebrord is betaald met onder valse voorwendselen verkregen hypotheken. Naast het witwassen van crimineel geld en wietbezit zou Kusno S. schuldig zijn aan oplichting van een bank en valsheid in geschriften door het gebruik van valse loonstroken en een werkgeversverklaring. Ruim een half miljoen euro zou de bank hem hebben verstrekt.

Rolex

De ook nog in beslag genomen Range Rover zou van de schoonvader van de verdachte zijn. En van de twee daarin aangetroffen dure Rolex-horloges zou er één van zijn vriendin zijn. De bij hem thuis gevonden 24.000 euro zou opbrengst van de kapperszaak van verdachte zijn.

Mantelzorger

Tijdens de regiezitting in de Rotterdamse rechtbank vroeg advocaat mr. Jan Sneep zijn nu negen maanden in voorarrest zittende cliënt vrij te laten, omdat hij de mantelzorger van zijn moeder zou zijn. Justitie verzette zich tegen het verzoek. ,,De business waarvan meneer wordt verdacht is uiterst lucratief en wij vrezen voor herhaling", aldus de aanklager. Daarmee zijn de rechters het dus eens.