Kapotte waterleiding zet machinekamer zwembad De Stok onder water

ROOSENDAAL - Zwembad De Stok in Roosendaal is sinds dinsdagochtend gesloten. In de nacht van maandag op dinsdag is er een drinkwaterleiding in de machinekamer gesprongen, waardoor die onder water liep. Daardoor hebben verschillende technische installaties met storingen te kampen.

Tot wanneer het bad gesloten blijft, kan zwembadmanager Amy van Bemmel nog niet zeggen. Ze hoopt in de loop van woensdagmiddag hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Ook over de eventuele schade kan zij nu nog niet veel zeggen.

Een meter hoog

De lekkage werd dinsdagochtend ontdekt door een van de medewerkers, zegt Van Bemmel. ,,'s Ochtends bleken bij de watermetingen verschillende waardes, zoals het chloorgehalte, aan de lage kant. Toen die persoon in de machinekamer ging kijken of daar iets aan de hand was, stond het water daar een meter hoog.''

Inmiddels is het opruimen in volle gang. Het water in de machinekamer is weg. Bezoekers die betaald hebben voor bepaalde lessen, krijgen hun geld terug. Van Bemmel: ,,We hebben bijvoorbeeld het proefzwemmen voor de diploma's niet door kunnen laten gaan. Die kinderen moeten volgende week gelijk afzwemmen. Ouders krijgen de kosten voor het proefzwemmen gewoon terug.''

De Schelp