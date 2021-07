Kapelletje op de Stoof weer opgeknapt; pluim voor vrijwilligers

De pluim staat symbool voor een geldbedrag van 250 euro. Gemeentelijk ambassadeurs tippen het college regelmatig over clubs of instanties, die bijzondere verdiensten verrichten voor de gemeenschap. De kapel in buurtschap De Stoof staat al jaren symbool voor zelfredzaamheid nadat de parochie zich terugtrok en de gemeente er niet naar omkeek.

De eerste veldkapel aan het begin van de Stoofstraat dateert van 1935. Dat was niet meer dan een pilaar met een Mariabeeld erin. Veertig jaar later liet pastoor van Dam een grotere Mariakapel bouwen, die in de loop der jaren in verval raakte. Buurtbewoners namen daarop zelf het heft in handen, knapten de kapel op en zorgen voor onderhoud en beheer.

Luifels

Dat is nog steeds zo. Chris van Rijsbergen, die donderdag de pluim in ontvangst nam, is zo'n vrijwilliger. Hij nam het initiatief om de kapel opnieuw op te knappen. ,,Ik woon weliswaar in Oudenbosch, maar fiets nog regelmatig een rondje langs Stoof en Oud Gastel. Als ik dan voorbij de kapel kwam ging het me aan het hart dat de luifels dringend aan vervanging toe waren.‘’

Samen met de directe buren André en Ria Besters nam hij het initiatief om de kapel op te knappen. ,,Ik ben sinds dit jaar met pensioen, dus tijd om aan de klus te beginnen. Het resultaat is een volledig opgeknapte en opnieuw geschilderde kapel. Het groen om het gebedshuisje heen is gesnoeid en het onkruid weg gehaal. Het echtpaar Besters staat al jaren garant voor het schoonhouden van de kapel en het aanvullen van kaarsen bij het Mariabeeld. Vooral in de Maria meimaand is het een komen en gaan van bezoekers.